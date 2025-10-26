Tragedia a Tempio Pausania, auto esce di strada: morto un giovane

L’incidente è avvenuto intorno all’una. La Bmw su cui viaggiavano 5 giovani è finita fuori strada: uno di loro ha perso la vita

Tremendo incidente stradale nella notte a Tempio Pausania. Intorno all’una, una Bmw con a bordo 5 ragazzi di età compresa tra i 24 e i 26 anni è uscita di strada precipitando da un ponte e l’impatto è stato violentissimo.

Uno dei passeggeri, Omar Masia di 26 anni, è morto. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe il figlio di un vigile del fuoco in servizio nella zona. Gli altri occupanti dell’auto sono rimasti feriti e soccorsi sul posto dalle squadre del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco delle stazioni di Tempio, Arzachena e Sassari.

