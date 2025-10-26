Incidente a Tempio, la vittima è Omar Masia: il papà tra i soccorritori

Il giovane di Calangianus ha perso la vita nel terribile incidente di questa notte: suo padre era tra i soccorritori intervenuti sul posto

Incidente a Tempio, la vittima è Omar Masia: il papà tra i...

Tempio Pausania è sotto shock per la morte di Omar Masia, giovane di 26 anni originario di Calangianus deceduto questa notte in un incidente stradale lungo la strada che conduce a L’Agnata, ai piedi del Monte Limbara.

Il ragazzo si trovava a bordo di una Bmw insieme a 4 amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è precipitata da un ponticello, atterrando capovolta. Secondo le prime ricostruzioni, Masia non era alla guida al momento dello schianto.

Il destino ha voluto che a intervenire sul luogo della tragedia fosse anche suo padre, Massimiliano Masia, Vigile del fuoco in servizio nella squadra di Tempio. Una scena straziante per lui e per i colleghi.

Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti lievemente feriti e non sarebbero in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it