Virginia Raffaele e Massimiliano Medda, la coppia comica conquista i social

Tra gag esilaranti, parole sarde e ironici paragoni con Can Yaman, l’attrice e il comico cagliaritano conquistano i social durante la promozione del film “La vita va così”

La coppia comica che non ti aspetti. Virginia Raffaele e Massimiliano Medda sono i protagonisti di alcuni sketch improvvisati che in pochi giorni hanno fatto il giro del web. Tra una sfida di fascino con Can Yaman e lezioni lampo di lingua sarda, i due artisti hanno conquistato il pubblico con la loro naturale intesa.

Tutto nasce durante la promozione del film “La vita va così”, la nuova pellicola del regista Riccardo Milani, ambientata in Sardegna e ispirata alla vicenda del pastore Ovidio Marras. In uno dei video pubblicati da Medda, il volto storico dei Lapola si trasforma in “Sardokan”, come lo soprannomina ironicamente Virginia, paragonandolo proprio al divo turco Can Yaman, protagonista del film sulla Tigre della Malesia.

In un’altra gag esilarante, l’attrice romana prova a pronunciare la parola sarda “calloneddu”, un appellativo affettuoso che usa per riferirsi al suo nuovo compagno di risate. La loro complicità, spontanea e genuina, è qualcosa che sembra appartenere al multiverso, ma funziona tremendamente bene.

