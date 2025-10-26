Omar Masia, il cordoglio dei Vigili del fuoco: “Vicini al papà Massimiliano”

L’evento più brutto che possa capitare a un soccorritore. Per Massimiliano Masia, Vigile del fuoco da anni in prima linea per salvare vite umane, lo strazio di intervenire proprio nell’incidente stradale che ha portato via suo figlio Omar.

Un dramma nel dramma, su cui i colleghi del Comando di Sassari hanno voluto stringersi in un abbraccio collettivo verso il papà dal cuore spezzato. In una nota diffusa dal comandante provinciale Antonio Giordano, il dolore di tutto il Corpo Nazionale.

“Ogni singolo Vigile del fuoco é chiamato a svolgere quotidianamente un lavoro spesso duro, a volte impossibile da raccontare” scrive Giordano. “Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così immenso. Non esistono parole in grado di descrivere o anche solo sfiorare il dolore che pervade la famiglia di Massimiliano in questo momento. Le circostanze in cui è accaduto, ci hanno lasciati attoniti e con il cuore a pezzi”.

“L’idea che Massimiliano, che ha dedicato la vita a correre incontro al pericolo per salvare gli altri, si sia trovato di fronte all’incidente più devastante, quello che ha coinvolto la persona che si possa amare più di tutti, è una ferita che va oltre ogni comprensione. Il suo coraggio e la sua professionalità, che lo hanno guidato in innumerevoli soccorsi, lo hanno portato ad essere lì, in quel momento tragico, e per questo non possiamo che stringerci in un silenzio rispettoso e profondo. Ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile, e lo ha fatto con l’amore di un padre e la forza di un vigile del fuoco”.

E conclude: “Caro Massimiliano, oggi il tuo dolore é il nostro dolore, il dolore della tua seconda famiglia“. Anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino e il Direttore Regionale Nicola Micele si sono uniti al messaggio di cordoglio, come tutti gli operatori d’Italia.

