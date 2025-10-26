Verona-Cagliari 2-2, le pagelle: Pisacane azzarda troppo, Caprile tiene tutti a galla

Il Cagliari pareggia 2-2 a Verona con un gol nel finale, dopo essere stato sotto 2-0. Prestazione brutta da parte dei rossoblù, che soffrono tanto e non trovano sollievo dalle letture del tecnico Pisacane. A salvare i sardi da una debacle sono due fiammate di Idrissi e Felici. Le nostre pagelle:

Caprile 8: Doppio miracolo su Serdar e Orban al 33′, poi altro miracolo al 55′ su Giovane. Se il Cagliari non va giù 3 o 4 a zero dopo un’oretta di gioco è merito suo. Una partita del genere con un altro portiere sarebbe finita malissimo.

Zé Pedro 5,5: Nel terzetto di difesa è quello che fa meno errori, ma manca di leadership e l’assenza di Mina la fa sentire tutta.

Zappa 5,5: Si fa cogliere impreparato da Orban sul 2-0.

Obert 5,5: Sul secondo gol non esce in raddoppio su Belghali e contemporaneamente si fa scappare Giovane. L’assist per Idrissi non lo assolve completamente da una prova debole dal punto di vista difensivo.

Idrissi 6: Al 55′ è in ritardo su Giovane, ma lo salva Caprile. Poi sonnecchia quando Belghali lo brucia e innesca l’azione del raddoppio. Salva la sua prestazione con il primo gol in Serie A, altrimenti sarebbe stata una partita da 5.

Palestra 5,5: Al netto di qualche imprecisione, è uno dei pochi a tenere la barra dritta e a cercare spunti offensivi nel primo tempo. Nella ripresa cala parecchio. (78′ Felici 7: Salva Pisacane e tutta la squadra da una figuraccia con un’azione personale)

Liteta 6: Gioca in maniera intelligente e semplice, non cerca di strafare al debutto da titolare e fa bene. Più di così a un giovane non si può chiedere. (46′ Adopo 5,5: Entra per dare più sostanza, ma l’impatto è nullo)

Prati 5: Rispetto a Liteta da lui ci si aspettano più giocate di personalità. Un po’ leggero nella marcatura su Gagliardini in occasione del primo gol. Poi gara priva di consistenza. (86′ Mazzitelli sv)

Folorunsho 5: La corsa non gli manca, ma non riesce mai a ritagliarsi lo spazio in campo per incidere. (62′ Pavoletti 6: Si fa ammonire dopo poco e dal punto di vista del gioco il cambio produce poco. Bravo però a offrire lo spunto che porta al gol di Felici)

Gaetano 5,5: Un tentativo pericoloso nel primo tempo, ma poi poco altro. La qualità palla al piede non manca quando chiamato in causa, ma intorno a lui non gli offrono i presupposti per inventarsi qualcosa. (62′ Luvumbo 5,5: Fatica a tenere il pallone tra i piedi)

Borrelli 5,5: Parte benissimo dominando i primi 20 minuti, ma poi il Verona gli mette dietro Bella-Kotchap e la sua partita si spegne. Si sacrifica tanto per la squadra, ma tolta la prima occasione non è mai pericoloso.

Pisacane 5: Formazione a dir poco azzardata e primo tempo poco brillante che non ripaga le scelte. Gagliardini sembra Busquets e Giovane fa quello che vuole tra le linee, mentre gli attaccanti rossoblù sono inghiottiti dai difensori avversari. Nella ripresa Pisacane prova ad aggiustare subito il tiro inserendo Adopo, ma il Cagliari peggiora ulteriormente. Neanche i cambi immediatamente successivi spostano una virgola. Sulla catena di sinistra la squadra soffre particolarmente in fase di non possesso, con l’asse Idrissi-Obert che, pur impacchettando il bel gol del 2-1, soffre molto difensivamente. Ci vuole un’iniziativa personale di Felici per salvare la squadra da una sconfitta in quella che è, a mani basse, la prestazione peggiore da inizio stagione.

