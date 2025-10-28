Province Oristano Bonarcado, incendio distrugge un’abitazione: ingenti danni ma nessun ferito

Bonarcado, incendio distrugge un’abitazione: ingenti danni ma nessun ferito

Vigili del Fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino in via Nuoro. Parzialmente crollato il tetto, bonifica in corso per tutta la mattina

Alle 6.20 di questa mattina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla Sala operativa del Comando provinciale di Oristano, sono intervenuti in via Nuoro a Bonarcado per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

Sul posto è stata inviata anche un’autobotte serbatoio proveniente dalla sede centrale di Oristano per supportare le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme, particolarmente estese, hanno tenuto impegnati i soccorritori per diverse ore.

Le operazioni di bonifica sono rimaste attive per tutta la mattinata, con smassamento e raffreddamento dei materiali coinvolti, ma l’area è stata messa in sicurezza in breve tempo. L’abitazione ha riportato danni ingenti su entrambi i piani e una parte del tetto è collassata a causa del calore sviluppato dal rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, mentre le forze dell’ordine sono presenti sul posto per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

