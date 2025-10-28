Bonarcado, incendio distrugge un’abitazione: ingenti danni ma nessun ferito

Alle 6.20 di questa mattina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla Sala operativa del Comando provinciale di Oristano, sono intervenuti in via Nuoro a Bonarcado per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

Sul posto è stata inviata anche un’autobotte serbatoio proveniente dalla sede centrale di Oristano per supportare le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme, particolarmente estese, hanno tenuto impegnati i soccorritori per diverse ore.

Le operazioni di bonifica sono rimaste attive per tutta la mattinata, con smassamento e raffreddamento dei materiali coinvolti, ma l’area è stata messa in sicurezza in breve tempo. L’abitazione ha riportato danni ingenti su entrambi i piani e una parte del tetto è collassata a causa del calore sviluppato dal rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, mentre le forze dell’ordine sono presenti sul posto per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

