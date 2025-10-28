Pula, due arresti per spaccio: da tempo erano sotto osservazione dei Carabinieri

I Carabinieri di Pula hanno arrestato questa notte due giovani del luogo, un 34enne e un 33enne, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è frutto di un’attività investigativa e di osservazione condotta dai militari nelle ultime settimane, dopo aver raccolto informazioni che indicavano la possibile esistenza di un’attività di spaccio gestita dai due uomini. Dopo giorni di monitoraggio e controlli, i Carabinieri hanno deciso di intervenire quando i sospettati sono stati visti muoversi a bordo di un’auto in atteggiamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, i due hanno mostrato nervosismo e reticenza, circostanza che ha spinto i militari a procedere con una perquisizione personale e veicolare. L’operazione ha portato al sequestro di un campionario di stupefacenti composto da 30 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina e 32 grammi di marijuana, oltre a 970 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce delle prove raccolte, i due giovani sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la caserma di Pula per le formalità di rito. Al termine delle procedure, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it