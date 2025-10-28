Paura a Sassari, in centro perde il controllo dell’auto ferendo 3 persone

Nel cuore della notte di ieri, lunedì 27 ottobre, si è verificato un incidente stradale nel centro cittadino. L’episodio è avvenuto intorno alle 23:00 in via Bogino, causando il danneggiamento di numerosi veicoli e il ferimento di tre persone, tutte trasportate in ospedale.

L’evento ha visto come protagonista un uomo di 35 anni che, al volante di una Nissan Almera, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada che costeggia la valle del Rosello. Le cause precise che hanno portato all’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento.

L’automobile ha travolto ben altre otto automobili in sosta, provocando ingenti danni materiali. I tre occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso per le cure del caso. Gli agenti della Polizia Locale stanno ora conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

