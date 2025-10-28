Tremendo incidente a Carloforte: moto contro camion, 61enne in pericolo di vita

Questo pomeriggio alle 16 a Carloforte si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una moto e un autocarro.

Secondo quanto ricostruito, la moto era condotta da un uomo di 61 anni e stava percorrendo la strada in località Macchione, quando si è schiantata frontalmente con il mezzo pesante condotto da un 53enne.

A seguito del violento impatto, il motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone.

Sul posto si sono recati anche i Carabinieri che sono al lavoro per finalizzare i rilievi tecnici e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, necessari per la ricostruzione delle cause dell’incidente e delle eventuali responsabilità.

