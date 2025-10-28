Calangianus stravolta dal dolore per la morte di Omar Masia: decretato lutto cittadino

Il sindaco Fabio Albieri ha emanato il decreto: "Un dolore che ha profondamente toccato tutti noi, unendo l’intera città in un sentimento di cordoglio"

Un dolore indescrivibile è il sentimento che ha avvolto Calangianus per via della prematura scomparsa di Omar Masia, il giovane morto per un incidente stradale avvenuto la notte tra il 25 e il 26 ottobre.

Domani si terranno i funerali e perciò il sindaco Fabio Albieri ha deciso di proclamare il lutto cittadino: “Domani la nostra comunità osserverà il Lutto Cittadino per la prematura scomparsa del giovane Omar”.

“Un dolore che ha profondamente toccato tutti noi, unendo l’intera città in un sentimento di cordoglio e vicinanza – scrive il sindaco – A nome dell’Amministrazione e di tutta la Cittadinanza, esprimo la più sentita vicinanza alla mamma Manuela, al papà Massimiliano e ai familiari tutti in questo momento di grande dolore”.

“Che il ricordo di Omar rimanga vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e voluto bene”.

