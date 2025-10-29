Incidente sulla 554 a Monserrato: traffico paralizzato

Mattinata difficile per gli automobilisti sulla 554 a seguito di un incidente che ha provocato lunghe code

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti a Cagliari. Un incidente stradale avvenuto sulla statale 554, all’altezza del ponte Emanuela Loi in direzione 131, ha causato un blocco del traffico.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un ferito. Subito dopo l’impatto si è formata una coda chilometrica, con ripercussioni anche sulla strada 387, dove la circolazione risulta fortemente rallentata.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

