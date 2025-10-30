Cagliari, rivoluzione della viabilità per il 4 novembre: tutte le modifiche

In occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità valide dalle 11 alle 12.30

Martedì 4 novembre a Cagliari si terranno le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per questo motivo, il Comune ha adottato un’ordinanza contenente una serie di modifiche alla viabilità in occasione dell’evento.

L’intervento viabilistico sarà attivo appunto martedì 4 novembre 2025, dalle ore 11 alle 12.30, e prevede le seguenti modifiche, come riportato sul sito del Comune:

Divieto di circolazione nella via Sonnino, tratto da piazza Garibaldi a via Deledda; Divieto di transito nella corsia riservata al Trasporto pubblico locale (Tpl) alla rotatoria di piazza Lippi, direzione via Bacaredda; Interdizione alla svolta a sinistra da via Carbonia verso la corsia riservata al Tpl, all’intersezione con via Sonnino;

Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Iglesias con via Oristano; Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Satta con via Deledda; Obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via Alghero con via Satta;

Circolazione contromano, regolamentata dalla Polizia Locale, nel tratto di via Alghero tra via Sonnino e via Satta; Direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione di via Bacaredda e via Paoli con via Farina; Circolazione contromano, regolamentata dalla Polizia Locale, nella via Sonnino (da via Deledda a via Alghero) e nella via Iglesias (da via Sonnino a via Oristano), per i veicoli in sosta;

Direzione obbligatoria a destra all’intersezione di via S. Lucifero con via S. Eusebio; Direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione di via S. Lucifero con via Gregorio Magno.

Il transito sarà consentito esclusivamente a mezzi delle forze dell’ordine Polizia, ambulanze, mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it