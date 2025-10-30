Nuoro, furto al distributore: chiede aiuto per il self-service, uomo la truffa

L'uomo ha preso la carta della vittima, ma ha fatto il pieno nel proprio veicolo e poi è scappato

Voleva fare benzina e ha chiesto aiuto ad un uomo che invece l’ha truffata. La vicenda è avvenuta negli scorsi giorni a Nuoro e il malvivente è stato rintracciato dalla Polizia.

Una donna era in difficoltà con il funzionamento del pagamento del self-service e così ha chiesto aiuto ad un altro automobilista che si trovava nello stesso distributore.

L’uomo ha preso la carta della signora, ma anziché rifornire il mezzo della donna ha fatto il pieno nel suo e poi è scappato. Accortasi di quanto accaduto, la donna ha chiamato immediatamente la Polizia.

Il malvivente è stato immediatamente rintracciato e ha restituito l’intera somma sottratta alla donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it