Cagliari, incendio in viale Monastir: 9 mezzi distrutti in un piazzale aziendale

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco a Cagliari, dove poco dopo le 2.30 è divampato un vasto incendio in un piazzale di viale Monastir, all’interno di un’area appartenente a una ditta che si occupa del noleggio di piattaforme aeree autocarrate. Le fiamme hanno avvolto e distrutto 9 automezzi in sosta.

Numerose le chiamate giunte alla sala operativa del Comando provinciale, che ha inviato sul posto diverse squadre dalla sede centrale di viale Marconi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per circa due ore, evitando che il rogo si propagasse ad altri mezzi e a un capannone vicino.

Non si registrano feriti. Sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia di Stato per le indagini.

