Guspini, armato di coltello evade dai domiciliari: fermato con il Taser dai Carabinieri

Serata di paura a Guspini, dove un uomo di 48 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe lasciato la propria abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica dopo aver impugnato un coltello da cucina e rivolto frasi minacciose.

A seguito della richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villacidro, supportata dai militari della Stazione di Guspini, è intervenuta sul posto. L’uomo è stato rintracciato nell’area condominiale, ancora armato e con atteggiamento aggressivo. Di fronte al tentativo di avvicinarsi ai militari brandendo il coltello, i Carabinieri hanno utilizzato il Taser, riuscendo a bloccarlo in sicurezza senza provocare feriti.

Dopo l’arresto, il coltello è stato sequestrato. L’uomo, portato in caserma per gli accertamenti di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it