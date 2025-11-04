Lazio-Cagliari, Pisacane: “Siamo squadra giovane, Prati non va condannato”

"Siamo in linea con i nostri obiettivi, consapevoli che occorre crescere tutti e lo si fa talvolta anche sbagliando", ha aggiunto il tecnico rossoblù

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta contro la Lazio (2-0) nel monday night della 10a giornata del campionato di Serie A allo stadio Olimpico di Roma.

“Siamo una squadra giovane, quando fai questa scelta devi mettere in conto l’errore e non puoi condannare il ragazzo (Prati, ndr) quando sbaglia. Siamo in linea con i nostri obiettivi, consapevoli che occorre crescere tutti e lo si fa talvolta anche sbagliando”, ha detto il tecnico in conferenza stampa.

“In Serie A gare facili non ce ne sono, l’importante è lasciare in campo cuore, anima, cervello. Sono convinto che nel cammino tutto si compensa, oggi non abbiamo raccolto, altre volte meritavamo meno, quindi lavoriamo tutto insieme e pensiamo a migliorare nel complesso”.

