Morto dopo una seduta di dialisi, Capoterra in lutto per Alessandro Romei

Capoterra piange la scomparsa di Alessandro Romei, morto a 41 anni dopo essersi sentito male al termine di una seduta di dialisi. Da tempo combatteva contro gravi complicanze dovute al diabete, che lo avevano costretto anche all’amputazione di entrambi gli arti inferiori.

Nonostante le enormi difficoltà, Alessandro era conosciuto per il suo carattere forte e il sorriso sempre presente. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il paese e in tanti sui social stanno lasciando messaggi di affetto e cordoglio.

“Sei un’anima nobile”, scrivono amici e conoscenti, uniti nel dolore insieme alla famiglia in questo momento difficile. “Adesso sei libero da ogni sofferenza”.

