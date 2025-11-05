Cagliari in festa, felicitazioni per la nuova centenaria Maria Vittoria Putzolu

La città di Cagliari festeggia una nuova centenaria: la signora Maria Vittoria Putzolu, nata in Via Santa Restituta il 2 novembre 1925, è ora la decana del quartiere Stampace.

Cresciuta tra le strade storiche del rione, la signora ha vividi ricordi del passato cittadino. “Durante i bombardamenti cercavamo riparo in via San Giorgio”, racconta, rievocando gli anni difficili.

Maria Vittoria ha dedicato la sua esistenza alla professione di sarta e alla sua famiglia, composta dal marito – dipendente del Genio Civile, scomparso prematuramente all’età di 59 anni – e da quattro figli. La prole si è poi allargata con l’arrivo di cinque nipoti e un pronipote.

A porgere le felicitazioni ufficiali dell’Amministrazione comunale è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che le ha consegnato una pergamena e una medaglia in ricordo del lieto evento.

