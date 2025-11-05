Gonnosfanadiga, in casa armi da fuoco non denunciate: 57enne nei guai

Le armi erano detenute regolarmente dal padre, defunto nel 2017, e successivamente non sono mai state denunciate

I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga hanno denunciato a piede libero un uomo di 57 anni per il reato di detenzione abusiva di armi.

Il deferimento è avvenuto in seguito a un intervento presso la sua abitazione, durante il quale i militari hanno scoperto che l’uomo deteneva diverse armi da fuoco. Sebbene tali armi fossero state regolarmente possedute in vita dal padre, deceduto nel 2017, il 57enne non aveva mai provveduto a denunciarle alle autorità competenti dopo il decesso, contravvenendo così alla normativa vigente.

Le armi sono state immediatamente ritirate ai sensi dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sottoposte a sequestro e messe in custodia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

