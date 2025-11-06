Cagliari, donna investita in via Calamattia: il pirata della strada è un 25enne

Sentendosi ormai alle strette e prossimo a essere rintracciato, il responsabile ha deciso di costituirsi per evitare ulteriori misure cautelari

Le accurate e rapide indagini condotte dalla Polizia Locale di Cagliari hanno rapidamente portato all’identificazione del veicolo coinvolto nell’investimento, un furgone di proprietà di un’azienda di logistica, e del suo conducente.

Sentendosi ormai alle strette e prossimo a essere rintracciato, il responsabile ha deciso di costituirsi nella tarda serata di ieri per evitare ulteriori misure cautelari. Si tratta di un giovane di 25 anni, residente a San Gavino Monreale, che poche ore prima aveva travolto una donna di 51 anni in via Calamattia, dandosi poi alla fuga senza fornire assistenza.

L’uomo sarà deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di fuga in caso di incidente e omissione di soccorso.

La donna investita, sebbene non in pericolo di vita, ha subito lesioni che richiederanno un lungo e complesso percorso di cure e riabilitazione.

