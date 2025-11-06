Selegas protagonista a La Ruota della Fortuna, Gabriele Casti vince 37.300€

Grande festa in Sardegna per il trionfo di Gabriele Casti a “La Ruota della Fortuna”, il celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Il professore originario di Selegas ha conquistato ieri sera un ricco montepremi di 37.300 euro, sbaragliando la concorrenza grazie alla sua abilità e prontezza. Casti, in particolare, è riuscito a indovinare tutte e tre le schermate previste nel gioco finale, portandosi a casa il bel gruzzolo.

Il successo di Gabriele Casti ha riscosso grande entusiasmo sui social media e nella sua comunità.

