Romana e Villanova Monteleone, divieto ai mezzi pesanti sulla Ss 292

L’Anas ha emesso un divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate su tre viadotti che si trovano lungo la strada statale 292 “Nord Occidentale Sarda”, nel tratto tra i comuni di Romana e Villanova Monteleone, in provincia di Sassari.

Questa misura restrittiva è stata adottata in seguito ai recenti accertamenti tecnici eseguiti nell’ambito del monitoraggio strutturale programmato. Tali ispezioni hanno evidenziato un deterioramento sui viadotti denominati “Rio Filigosa” (al km 32,035), “Rio Chercu” (al km 33,734) e “Rio Coalaros” (al km 34,545$). Il provvedimento è stato introdotto a titolo precauzionale, con l’obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada.

Già da questa settimana, sono state attivate le procedure per definire le soluzioni tecniche necessarie al ripristino della piena funzionalità e della normale circolazione. Parallelamente, sarà assicurato un monitoraggio continuo delle strutture interessate.

