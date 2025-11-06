Incendio ad Alghero, a fuoco un furgone: rischio per l’adiacente caseggiato Enel

Nella serata di ieri, intorno alle 18:30, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero è intervenuta tempestivamente in Via Mazzini, all’angolo con Via De André, a causa di un incendio che aveva coinvolto un furgone.

I pompieri, appena giunti sul luogo, hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento, concentrandosi sul contenimento delle fiamme per impedire che si propagassero e potessero lambire un adiacente caseggiato di proprietà dell’Enel.

Nonostante la rapidità dell’intervento, il furgone è andato completamente distrutto. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri e la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

