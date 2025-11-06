Il cagliaritano Tresoldi non si ferma più: gol in Champions anche al Barcellona

L'attaccante classe 2004 nato a Cagliari ha messo la sua firma dopo appena 6' minuti nel pirotecnico 3-3 del Club Brugge contro il Barcellona

Periodo da favola per Nicolò Tresoldi, attaccante 21enne del Club Brugge e nativo di Cagliari, che continua ad impressionare nella massima competizione calcistica europea, la Champions League.

Nella giornata di ieri l’attaccante italo-tedesco è andato a segno contro il Barcellona di Flick, impiegando appena 6′ minuti per sbloccare la gara e portare in vantaggio la sua squadra.

Nonostante la rete di Tresoldi e una buonissima prova del Club Brugge, la gara è stata rocambolesca con un pirotecnico 3-3 finale tra vantaggi belgi e rimonte blaugrana.

