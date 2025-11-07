Cagliari, lavori in corso per la Metro: da lunedì chiude parte di piazza Matteotti

Questa temporanea restrizione in Piazza Matteotti è vista come una tappa obbligata per completare le infrastrutture essenziali

A causa dei lavori in corso per la realizzazione della Metropolitana leggera di Cagliari, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto di Piazza Matteotti, specificamente quello antistante la sede ARST.

La disposizione sulla viabilità è stata emessa tramite l’Ordinanza n. 2786/2025 del dirigente del Servizio Mobilità e sarà operativa da lunedì 10 novembre 2025 fino al 12 settembre 2026.

Per l’intera durata dei lavori, il tratto stradale compreso tra Via Molo Sant’Agostino e Via Sassari sarà interdetto alla circolazione veicolare. L’ordinanza, tuttavia, assicura che verranno mantenuti percorsi pedonali protetti per permettere a cittadini e cittadine di attraversare l’area in sicurezza, senza creare disagi alla mobilità pedonale.

Questa temporanea restrizione in Piazza Matteotti è vista come una tappa obbligata per completare le infrastrutture essenziali al futuro potenziamento dei collegamenti urbani.

