Cagliari, violazioni su salute e tutela del lavoro: denunciato imprenditore 30enne

Un’attività ispettiva condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, presso un’azienda operante nel Cagliaritano, si è conclusa con la denuncia a piede libero del titolare.

L’imprenditore, un 30enne residente a Cagliari e a capo di una ditta individuale, è ritenuto responsabile di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’uomo non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente per garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria per legge. Inoltre, avrebbe ignorato le norme stabilite dal D.lgs 81/2008 relative alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e avrebbe installato un sistema di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni. A ciò si aggiunge l’accertamento della presenza di un lavoratore non regolarizzato (“in nero”).

A seguito di tutte le infrazioni riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare totale di 6.500 euro.

