Guspini, smaltiva pannelli solari senza autorizzazione: 41enne denunciato

L'uomo è ritenuto responsabile di violazioni gravi in materia di gestione dei rifiuti ed è stato deferito in stato di libertà

Nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio svoltosi nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno denunciato in stato di libertà un operaio 41enne, rumeno residente a Guspini. L’uomo è ritenuto responsabile di violazioni gravi in materia di gestione dei rifiuti, in riferimento agli articoli 256 comma 4 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

L’operazione è scaturita dal controllo di un furgone Fiat Iveco Daily che era alla guida dell’operaio, sebbene l’impresa fosse regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Una scrupolosa ispezione del veicolo ha permesso ai militari di accertare che l’uomo stava trasportando rifiuti speciali composti da numerosi pannelli solari. Tale tipologia di rifiuto non era però autorizzata per l’azienda intestataria dell’iscrizione all’Albo.

Le successive verifiche hanno ulteriormente aggravato la posizione del conducente, in quanto i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) esibiti erano scaduti di validità. A causa delle irregolarità riscontrate, il materiale trasportato è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

