Paura a Olbia, violento scontro tra moto e furgone: il motociclista è grave

Un sinistro stradale si è verificato questa mattina, 14 novembre, in Viale Aldo Moro a Olbia, coinvolgendo un furgone e uno scooter e causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

Per dinamiche ancora da chiarire, il motociclista ha impattato contro un furgone Fiorino ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Il ferito è stato immediatamente assistito dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I sanitari hanno riscontrato fratture multiple e un trauma facciale.

La Polizia Locale è giunta sul posto per eseguire i rilievi necessari, ricostruire l’esatta dinamica della collisione e gestire il flusso del traffico sulla strada interessata. Le Forze dell’Ordine stanno ora svolgendo accertamenti approfonditi per stabilire con precisione le cause dello scontro e definire le eventuali responsabilità.

