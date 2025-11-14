Terremoto in Sardegna, i sismografi rilevano live scossa con epicentro Ozieri

Il terremoto, caratterizzato da una magnitudo contenuta con ipocentro a 8Km non ha causato allarme in quanto non è stato avvertito

Nella mattinata di ieri, 13 novembre, alle ore 11:45, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma hanno registrato un lieve evento sismico con epicentro localizzato nell’area di Ozieri.

Il terremoto, caratterizzato da una magnitudo contenuta e con l’ipocentro posizionato a una profondità di circa 8 chilometri, non ha causato alcun allarme in quanto non è stato avvertito dalla popolazione, data la sua intensità molto bassa.

L’evento tellurico è stato localizzato in una zona che include diversi centri abitati. I comuni più vicini all’epicentro, situati entro un raggio di 10 chilometri, includono Ozieri (a 2 km), Nughedu San Nicolò (3 km), Ittireddu (8 km) e Pattada (10 km). La scossa è stata rilevata anche in centri leggermente più distanti, come Bultei, Mores, Anela, Ardara, Bono, Tula, Oschiri, Benetutti, Osidda, Bonnanaro, Bottidda e Burgos.

I sismologi dell’INGV hanno ribadito che fenomeni di questa entità non sono rari in Sardegna e, sebbene facciano parte del monitoraggio costante, raramente producono effetti avvertibili.

