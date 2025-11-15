Oristano, accusati di organizzazione criminale: espulsi tre cittadini colombiani

La Polizia ha dato ordine di espulsione e rimpatrio per i tre uomini che si trovavano agli arresti domiciliari per organizzazione criminale dedita alla droga

La Polizia di Stato di Oristano ha recentemente dato esecuzione all’espulsione e al rimpatrio di tre cittadini colombiani. Gli uomini erano precedentemente sottoposti agli arresti domiciliari nella città sarda con l’accusa di far parte di una struttura criminale dedita alla coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un’attività illecita che aveva portato al loro arresto da parte dei Carabinieri lo scorso agosto.

Questa operazione si inserisce in una serie di recenti provvedimenti di rimpatrio coattivo eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Oristano.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati allontanati verso i rispettivi Paesi d’origine anche diversi detenuti stranieri considerati pericolosi – di nazionalità georgiana, gambiana e kosovara – una volta scarcerati dalla Casa di Reclusione di Massama.

