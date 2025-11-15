Dramma a Sassari, perde il controllo della moto e si schianta: muore un 37enne

Il motociclista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo mentre affrontava una curva, finendo per urtare violentemente contro un muro

Dramma a Sassari, perde il controllo della moto e si schianta: muore...

La serata di ieri è stata segnata da un tragico incidente stradale avvenuto a Caniga, Sassari, costato la vita ad Antonello Olivieri, 37 anni.

Secondo le prime indagini, il motociclista avrebbe perso il controllo del proprio mezzo mentre affrontava una curva, finendo per urtare violentemente contro un muro.

Nonostante il pronto intervento del personale del 118, per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare, e i soccorritori ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Sassari, incaricata di eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it