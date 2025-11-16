Reti da pesca abbandonate, intervento dei Carabinieri a Villasimius

Una vasta operazione di bonifica dei fondali è stata portata a termine questa mattina dai Carabinieri Subacquei del Comando Provinciale di Cagliari. I militari hanno completato il recupero di reti da pesca dismesse, nasse e altri attrezzi abbandonati all’interno dell’Area Marina Protetta di Villasimius. L’intervento, durato diverse ore, ha richiesto una pianificazione meticolosa e l’impiego coordinato di mezzi nautici e attrezzature specialistiche.

Le attività rientrano in un programma più ampio di monitoraggio e bonifica che l’Arma dei Carabinieri porta avanti in collaborazione con enti e istituzioni dedicate alla salvaguardia dell’ambiente marino. Si tratta di un impegno costante che unisce prevenzione e interventi mirati per contrastare il degrado derivante dall’abbandono di materiali da pesca.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, la presenza del Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, che ha seguito da vicino tutte le fasi operative imbarcandosi sulla motovedetta dell’Arma. Durante la missione, il Prefetto ha potuto osservare il lavoro dei subacquei e dell’equipaggio, esprimendo apprezzamento per la professionalità, la precisione e le rigorose procedure di sicurezza adottate nel corso del recupero.

