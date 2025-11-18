Cagliari, Gigi Piras: “Nel mercato di gennaio si vada a prendere un attaccante”

Gigi Piras, ex attaccante e bandiera del Cagliari, ha parlato della situazione in casa rossoblù in vista della finestra invernale di calciomercato ma anche del proseguo della stagione per il club isolano.
“Fossi al posto di Giulini, inizierei a guardarmi intorno per cercare di prendere un centravanti a gennaio. L’infortunio di Belotti è stato una mazzata, al momento, nella rosa del Cagliari non c’è uno che possa sostituirlo per caratteristiche e capacità realizzative”, dichiara Piras a Il Corriere dello Sport.
“Credo che quest’anno il Cagliari possa salvarsi con qualche affanno in meno rispetto alle ultime stagioni. Ma la resa dei conti sarà nel girone di ritorno, quando i punti peseranno come macigni. Metterne molti in cascina adesso adesso significa arrivare al rush finale con più tranquillità, ma non dà la certezza della salvezza”.
