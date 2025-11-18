Monastir, imprenditore denunciato per omessa sorveglianza medica sui dipendenti

A seguito di un’ispezione sul territorio di Monastir, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un imprenditore di 41 anni, residente a Ussana e titolare di una ditta individuale attiva nel settore metalmeccanico.
L’uomo è risultato inadempiente all’obbligo di legge relativo alla salute dei lavoratori: secondo quanto accertato, non avrebbe provveduto a sottoporre i propri dipendenti alle visite mediche di sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dalla normativa vigente.
Al termine dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore ai 1.400 euro.
