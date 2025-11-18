Cagliari, ricerche in corso a Calamosca per una donna scomparsa

Mobilitate squadre di soccorso via terra e via mare, ma il buio ostacola le operazioni: si cerca Martina Lattuca, 49 anni

Sono ore di apprensione a Cagliari, dove è in corso un vasto dispiegamento di forze per ritrovare una donna, Martina Lattuca di 49 anni, scomparsa nella zona di Calamosca. L’allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 17, ma l’ultimo avvistamento risale a questa mattina.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, la Polizia locale, i Carabinieri del Radiomobile e gli uomini della Forestale. Le ricerche proseguono senza sosta, ma l’arrivo del buio rende le operazioni particolarmente complesse, soprattutto nelle aree impervie che circondano il litorale.

Le squadre sono al lavoro sia via terra che via mare con delle motovedette e i sommozzatori, nel tentativo di individuare qualsiasi traccia utile a ricostruire gli ultimi spostamenti della donna. In volo anche dei droni.

