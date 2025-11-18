Settimo San Pietro in lutto per Diego Schirru, grande commozione sui social

Stimato per il suo carattere e la sua professionalità, lascia un vuoto profondo nella comunità di Settimo San Pietro che sui social non fa mancare il proprio cordoglio

Settimo San Pietro piange la scomparsa di Diego Schirru, marmista che da tempo lottava contro un male incurabile. Schirru lascia la moglie Sandra, le figlie Melissa e Valeria, una sorella e due fratelli.

Molto apprezzato anche a Quartu Sant’Elena, città in cui lavorava da anni, aveva saputo conquistare stima e affetto grazie alla sua disponibilità e alla professionalità con cui affrontava ogni giornata.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e incredulità. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, compreso quello del sindaco del suo paese Gigi Puddu: “Buon viaggio Diego” ha scritto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it