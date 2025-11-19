Ricerche sospese per Martina Lattuca, ripresa fissata alle prime luci dell’alba

L'arrivo del buio ha necessariamente sospeso le ricerche della ragazza nella zona di Calamosca, per ora rinvenuti uno zaino e la scarpa

Con l’arrivo dell’oscurità, si è conclusa la giornata di ricerche per Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa da ieri pomeriggio dopo un’escursione nella zona costiera di Calamosca, a Cagliari.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, squadre di soccorritori—tra cui Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Soccorso Alpino—hanno battuto l’area palmo a palmo. Le ricerche si sono concentrate dalla zona del locale “Le Terrazze”, dove è stata rinvenuta l’auto della donna, fino al tratto compreso tra la Grotta dei Colombi e la Grotta Marina. Proprio qui, questa mattina, era stato trovato lo zaino della commessa con i suoi documenti personali. A poca distanza, era stata recuperata anche una singola scarpa della 49enne.

Nonostante l’impiego di decine di specialisti, droni, unità cinofile, e sommozzatori che hanno perlustrato l’area via mare, via terra e via cielo, la donna rimane irreperibile. Le operazioni di ricerca riprenderanno domani mattina non appena le condizioni di luce lo permetteranno.

