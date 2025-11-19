Notizie Cagliari Ricerche sospese per Martina Lattuca, ripresa fissata alle prime luci dell’alba

L'arrivo del buio ha necessariamente sospeso le ricerche della ragazza nella zona di Calamosca, per ora rinvenuti uno zaino e la scarpa

Con l’arrivo dell’oscurità, si è conclusa la giornata di ricerche per Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa da ieri pomeriggio dopo un’escursione nella zona costiera di Calamosca, a Cagliari.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, squadre di soccorritori—tra cui Vigili del fuoco, Guardia Costiera e Soccorso Alpino—hanno battuto l’area palmo a palmo. Le ricerche si sono concentrate dalla zona del locale “Le Terrazze”, dove è stata rinvenuta l’auto della donna, fino al tratto compreso tra la Grotta dei Colombi e la Grotta Marina. Proprio qui, questa mattina, era stato trovato lo zaino della commessa con i suoi documenti personali. A poca distanza, era stata recuperata anche una singola scarpa della 49enne.

Nonostante l’impiego di decine di specialisti, droni, unità cinofile, e sommozzatori che hanno perlustrato l’area via mare, via terra e via cielo, la donna rimane irreperibile. Le operazioni di ricerca riprenderanno domani mattina non appena le condizioni di luce lo permetteranno.

