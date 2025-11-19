Paura a Porto Torres, 14enne investito mentre attraversava la strada

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Porto Torres, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni. Il giovane è stato urtato da un’autovettura mentre stava attraversando la carreggiata in prossimità della fermata degli autobus Arst, all’intersezione con via Cellini. Il conducente del veicolo, non accortosi tempestivamente della presenza del pedone, ha causato la caduta del ragazzo, che ha riportato solo lesioni lievi.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto rapidamente il personale sanitario a bordo dell’ambulanza medicalizzata (Mike 02). Dopo un’iniziale valutazione che ha riscontrato condizioni generali buone, il quattordicenne è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi.

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it