Fiamma olimpica in Sardegna, Fdi: “Sbagliato escludere il paese di Alessia Orro”

È stato formalmente depositato oggi in Consiglio regionale della Sardegna un atto di interrogazione presentato dall’Onorevole Emanuele Cera e dall’intero Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. L’iniziativa politica chiede spiegazioni sulla mancata inclusione del Comune di Narbolia tra le tappe ufficiali della fiaccola dei XXVI Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

La richiesta è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente in materia di sport, ai quali si domandano risposte scritte in merito. La protesta nasce dal fatto che il Comune di Narbolia, paese d’origine e residenza della pallavolista di fama internazionale Alessia Orro, è stato escluso dal tracciato che la fiaccola attraverserà nel dicembre 2025. Questa omissione ha generato sorpresa e forte delusione nella comunità locale, specialmente dato il legame significativo tra la campionessa e la sua terra.

L’On. Cera ha così motivato l’iniziativa: “Alessia Orro – ha commentato Cera -che rappresenta oggi una figura di eccellenza sportiva sarda e italiana: vincitrice di titoli europei e mondiali, protagonista della nazionale italiana femminile di pallavolo, ha scelto di mantenere un forte radicamento nella propria Isola. Alla luce di queste premesse, abbiamo ritenuto di dover interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale al fine di rendere nota la ragione tecnica e politica per la quale Narbolia non sia stata inclusa tra le località di passaggio della fiaccola”.

Il Gruppo consiliare auspica un intervento dei vertici regionali per riconsiderare l’itinerario. L’obiettivo è lavorare con la Fondazione Milano Cortina 2026 per integrare una tappa o deviazione a Narbolia, possibilmente in coincidenza con la presenza dell’atleta. Cera ha specificato:

“Riteniamo – ha proseguito Cera – sia utile e opportuno un intervento politico dei vertici regionali al fine di rivalutare le scelte fatte e, in accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con gli altri soggetti organizzatori, di valutare la possibilità di correggere il percorso inserendo una tappa o deviazione a Narbolia, in coincidenza con la presenza della campionessa Alessia Orro, al fine di attribuire al passaggio simboli di appartenenza, meritocrazia e identità sarda e quale segno concreto di riconoscimento della Sardegna che produce eccellenze sportive.”.

Secondo Fratelli d’Italia, l’inserimento di Narbolia è visto come una scelta non solo simbolica ma anche come un’opportunità concreta di promozione territoriale, culturale e sportiva, valorizzando il merito e l’identità sarda. Con la presentazione dell’atto, l’On. Cera conclude dando voce alle comunità:

“Con il deposito dell’interrogazione – ha concluso Cera – il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia intende dare voce alla sollecitazione dell’Amministrazione di Narbolia e delle comunità dell’oristanese, ponendo l’accento sull’urgenza di un intervento politico-istituzionale che favorisca equità territoriale e riconoscimento della Sardegna sportiva. Attendiamo, quindi, una risposta scritta dalla Giunta regionale, nella speranza che si possa intervenire in tempo utile e con rapidità per integrare Narbolia nel prestigioso viaggio della fiaccola olimpica.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it