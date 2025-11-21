EroCaddeo, il sogno di X-Factor continua: è in semifinale

Ancora una serata da sogno per EroCaddeo al quinto Live di X-Factor 2025. Il cantante originario di Sinnai, in squadra con Achille Lauro, ha conquistato l’accesso alla semifinale emozionando pubblico e giuria con la sua interpretazione sensibile e una scrittura originale.

Nella prima manche, il 27enne Damiano Caddeo ha riportato sul palco il suo inedito “Punto”, già apprezzato alle Auditions. La ballad, che racconta la fine di un amore con un linguaggio maturo e poetico, è stata lodata dai giudici per la metrica non convenzionale e per la forte carica emotiva, tanto da garantirgli il passaggio diretto grazie al voto del pubblico.

Nella seconda manche, Damiano ha confermato tutto il suo talento interpretando “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, classico di inizio anni ’80. L’esibizione ha ottenuto il consenso unanime della giuria: Paola Iezzi ha sottolineato la delicatezza con cui affronta ogni sfida, Francesco Gabbani si è limitato a un lungo e spontaneo applauso, mentre Jake La Furia ha evidenziato la capacità del cantante di esprimere ogni volta mille sfumature della sua voce.

Grazie alle due performance, eroCaddeo ottiene non solo l’accesso alla semifinale di giovedì prossimo, ma anche una vera e propria consacrazione all’interno del programma, proiettandosi con forza tra i favoriti di questa edizione.

