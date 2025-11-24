Seulo, corrente elettrica in tilt causa neve | Il Sindaco: “Agganciati a 2 generatori”

Ancora una volta, la comunità di Seulo – piccolo centro della Barbagia di circa 750 residenti, situato a 787 metri di altitudine – si trova ad affrontare gravi disagi a causa dell’interruzione della fornitura elettrica.

Dalla serata di sabato, le due cabine elettriche del paese sono alimentate da altrettanti grandi gruppi elettrogeni. Questa misura d’emergenza si è resa necessaria dopo che la violenta nevicata di venerdì ha provocato la rottura e il malfunzionamento delle linee aeree che servono l’abitato. A fronte delle difficoltà riscontrate da cittadini e attività commerciali, il Sindaco ha immediatamente convocato il comitato operativo comunale di protezione civile e ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole fino al 29 novembre, salvo future comunicazioni o revoche.

Il primo cittadino, Enrico Murgia, ha espresso all’ansa la sua preoccupazione per la precarietà del servizio: “Siamo agganciati a 2 generatori di corrente, uno funziona bene ma serve il 30% della popolazione mentre l’altro, quello più a monte e che serve circa il 70% del territorio comunale, si stacca di continuo lasciando cittadini e imprese anche con diverse ore senza corrente”.

“Non ci sono le linee elettriche interrate e quelle aree, che passano attraverso gli alberi, sono state interrotte in più punti dalla nevicata. L’elettricità a singhiozzo sta mandando in crisi attività commerciali, sta bruciando le schede degli elettrodomestici, ma per fortuna molti hanno i caminetti nelle case per riscaldarsi”.

