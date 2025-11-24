Candidatura Puskas Award, Deiola: “Spero di portare il premio alle mie figlie”

"Volevo diventare un simbolo del Cagliari e per questa maglia, pian piano il sogno si sta realizzando", ha aggiunto il centrocampista rossoblù

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, è candidato al Premio Puskas Award della Fifa per il gol più bello della passata stagione. La rete in questione è quella realizzata alla Unipol Domus contro il Venezia dopo una serie di scambi eccezionali tra tunnel e colpi di tacco.

“Quando ho saputo della candidatura ero con mia moglie e le mie figlie: mi sono un attimo assentato e ho sentito internamente una sensazione che non so nemmeno spiegare. Un brivido per tutto il corpo, che continuo a sentire mentre faccio quest’intervista. Ho fatto vedere il gol alle mie due figlie, mi hanno chiesto ‘papà lo hai fatto tu’? ‘Sì amore’, ho risposto, ‘adesso papà è in lista per vincere un premio (il Premio Puskás FIFA 2025, ndr.)’. Mi hanno chiesto di portarglielo se lo vincerò, speriamo”, ha dichiarato Deiola alla Fifa.

“Sono cresciuto in Sardegna, nel Cagliari, e ho appeso il mio primo cartellino di questa squadra nell’armadietto. Era il 2006 quando ho firmato per la prima volta con loro, volevo diventare un simbolo per questo Club e per questa maglia. Piano piano questo sogno lo sto realizzando, e adesso è arrivata la candidatura al Puskás Award. Poi, naturalmente un giocatore spera sempre di poter arrivare in nazionale. Se uno ci crede, nulla è impossibile”.

