Notizie Cagliari Cagliari, sequestrati 40 kg di molluschi irregolari in un ristorante etnico

Cagliari, sequestrati 40 kg di molluschi irregolari in un ristorante etnico

Sanzioni per 2.500 euro e intervento dell’Asl per gravi irregolarità igieniche

Di
Redazione Cagliaripad
-

Nel fine settimana, il Centro Controllo Pesca della Guardia Costiera e la Polizia Locale di Cagliari hanno effettuato controlli mirati negli esercizi commerciali e nei ristoranti del capoluogo, con l’obiettivo di verificare la corretta commercializzazione e somministrazione dei prodotti ittici, nel rispetto delle norme vigenti a tutela dei consumatori.

Durante un’ispezione in un ristorante etnico situato nella zona di viale Marconi, gli agenti hanno rinvenuto circa 40 chilogrammi di molluschi bivalvi, tra cozze e ostriche, pronti per essere serviti ma privi della documentazione di tracciabilità e dell’attestazione obbligatoria di transito nei centri di spedizione. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il sequestro dell’intera partita di prodotti ittici, sottraendoli così alla commercializzazione.

Constatate anche anomalie di natura igienica, è stato richiesto l’intervento dei Tecnici della prevenzione del Sian dell’Asl di Cagliari, che dopo un’accurata verifica hanno comminato ulteriori 1.000 euro di sanzioni per cattive condizioni igienico-sanitarie e imposto una specifica ordinanza per il ripristino immediato degli standard richiesti. Nel corso dell’ispezione sarebbe stato inoltre individuato il presunto fornitore dei molluschi destinati al locale.

I controlli congiunti tra Guardia Costiera e Polizia Locale proseguiranno senza sosta, soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui aumenta il consumo di prodotti ittici.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE