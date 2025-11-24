Scontro sulla 195 tra Macchiareddu e Giorgino, coinvolte due auto e un pickup | Video

L'incidente ha causato immediati e significativi blocchi alla circolazione con il traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia

Un grave sinistro stradale si è verificato sulla Statale 195, tra la rotonda per Macchiareddu e il bivio per Giorgino, coinvolgendo tre veicoli (un’Audi A3, una Peugeot 208 e Mitsubishi L200) in quello che sembra essere un impatto frontale multiplo.

La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle autorità ma parrebbe che il pickup Mitsubishi abbia invaso la corsia opposta mentre procedeva in direzione Cagliari; le altre due vetture coinvolte viaggiavano verso Pula.

L’incidente ha causato immediati e significativi blocchi alla circolazione. Il traffico risulta pesantemente rallentato, con la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Attualmente, il transito è consentito a velocità estremamente ridotta, permettendo il passaggio di una sola vettura per volta.

