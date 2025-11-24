Funerali Ornella Vanoni, Paolo Fresu suona “L’appuntamento” con la tromba

Al termine dell’omelia per le esequie di Ornella Vanoni, nella penombra raccolta del Piccolo Teatro Grassi, le note di “L’appuntamento” hanno attraversato la sala. A interpretarle, con la sua tromba, Paolo Fresu: un omaggio delicato e struggente a una delle voci più iconiche della musica italiana.

Sono state circa 9.000 le persone che, tra ieri e oggi, hanno varcato la soglia del teatro per rendere omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa nei giorni scorsi. Una camera ardente semplice ma intensa, dove fan di tutte le età, artisti, volti del mondo dello spettacolo e cittadini comuni si sono alternati per un ultimo saluto a un’artista che ha segnato generazioni con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica unica.

