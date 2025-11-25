La Ruota della Fortuna, dopo 3 puntate Stefano Porru lascia il posto di campione

Nella puntata di ieri, il destino del gioco è stato meno benevolo con Stefano che ha dovuto lasciare il posto da campione

Si è chiusa l’esperienza televisiva di Stefano Porru, l’anestesista trentottenne originario di Carbonia, che per tre giorni ha tenuto incollata la Sardegna al popolare quiz show “La Ruota della Fortuna”. Il talentuoso medico, noto anche per essere diplomato in pianoforte e in servizio presso una clinica di Quartu Sant’Elena, ha dovuto abbandonare la competizione nella puntata andata in onda ieri sera, dopo un percorso di gioco a dir poco notevole.

Il culmine del successo per Porru era stato raggiunto in particolare la sera di domenica. Nonostante un inizio difficile, segnato da una “bancarotta” e un “passamano” che avevano messo a repentaglio la sua permanenza, l’anestesista sardo aveva recuperato con maestria nel segmento finale. Non solo aveva superato gli avversari, ma si era anche aggiudicato il premio più ambito del programma — una fiammante Panda — portando il suo incasso totale a 98.700 euro.

Tuttavia, nella puntata di ieri, il destino del gioco è stato meno benevolo con Stefano. Pur avendo conquistato due manche intermedie, non è riuscito a vincere la sfida conclusiva, cedendo il posto di campione a Ciro, un giovane aspirante ingegnere che ha chiuso la serata con 12.900 euro, lasciando gli altri partecipanti a mani vuote.

