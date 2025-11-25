Brutto incidente tra Usini e Tissi, ferita una mamma con due figli piccoli

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine per i rilievi di rito e un'ambulanza dell'Avis Uri

Brutto incidente tra Usini e Tissi, ferita una mamma con due figli...

Un serio sinistro stradale si è verificato ieri sera, verso le 22:00, sulla strada provinciale che collega Usini e Tissi, dove sono state coinvolte in un violento scontro tre autovetture.

Secondo le prime ricostruzioni, tra le persone coinvolte e trasferite in ospedale figurano una madre e i suoi due figli piccoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine per i rilievi di rito e un’ambulanza dell’Avis Uri. Tutti i feriti sono stati trasportati presso la struttura ospedaliera per essere sottoposti agli accertamenti necessari.

