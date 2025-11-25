Cagliari, il mese della verità: tanti incroci con le big | Sabato la Juventus

Per il Cagliari comincia un periodo in cui serviranno nervi saldi e massima concentrazione. Il calendario mette in fila tre impegni da brivido, destinati a misurare la tenuta mentale, atletica e tecnica della squadra guidata da Fabio Pisacane.

Il primo test sarà sabato all’Allianz Stadium, dove i rossoblù affronteranno una Juventus ancora alla ricerca di equilibrio, ma pur sempre dotata di individualità importanti. I sardi arrivano con un attacco finalmente sbloccato, ma dovranno necessariamente migliorare sul piano della concentrazione rispetto al 3-3 contro il Genoa.

Il 3 dicembre, poi, sarà la volta della Coppa Italia, con la trasferta del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Una sfida dal peso diverso rispetto al campionato, che potrebbe consentire a Pisacane di fare rotazioni e valutare le alternative, magari testando giocatori come Rodriguez e Kilicsoy fin qui fuori dai radar.

Poi sarà la volta della Roma, attesa in Sardegna in un momento d’oro. Un incontro che richiederà attenzione totale e una strategia di gioco studiata al dettaglio, per evitare cali e gestire al meglio l’aggressività degli avversari che l’impronta di mister Gasperini ha dato al gruppo. Dopo Juve e Roma, il campionato del Cagliari dovrà fare tappa a Bergamo contro l’Atalanta, in cerca della risalita dopo il deludente avvio di stagione e il cambio di allenatore.

L’obiettivo è raccogliere punti, limitare i danni e restare agganciati alla corsa salvezza. Anche perché al termine di questo tour de force ci sarà il confronto interno con il Pisa, un appuntamento da non sbagliare per non complicare ulteriormente la classifica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it