Portovesme, protesta operai Eurallumina: il 28 incontro con la Ministra Calderone

La Ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha accolto l’invito lanciato dagli operai della Eurallumina di Portovesme e si recherà nello stabilimento del Sulcis Iglesiente venerdì pomeriggio, 28 novembre.

L’annuncio è stato diramato dagli stessi lavoratori, i quali stanno protestando da ben dieci giorni. Questa mattina, la loro mobilitazione ha ricevuto il sostegno diretto dei segretari generali regionali dei principali sindacati confederali: Fausto Durante (CGIL), Pierluigi Ledda (CISL) e Fulvia Murru (UIL) hanno fatto visita al sito per esprimere la loro vicinanza alla causa.

