Incidenti dovuti a cervi e cinghiali, dalla Regione 460.000€ per il contenimento

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha dato il via libera alla programmazione di risorse finanziarie destinate alla gestione della fauna selvatica. Sono stati stanziati 460.000 euro per l’anno 2025 per finanziare interventi sperimentali mirati al contenimento e all’allontanamento del Cervo sardo e del Cinghiale.

L’iniziativa non si limita al controllo delle specie, ma include misure volte alla mitigazione dei potenziali impatti negativi. I fondi saranno utilizzati sia per la prevenzione degli incidenti stradali causati dalla fauna, sia per tutelare i corridoi ecologici essenziali che permettono lo spostamento sicuro dei cervi.

Il finanziamento è destinato ai Comuni che si confrontano quotidianamente con i problemi generati da fauna selvatica inselvatichita (cervi, cinghiali e bovini) che causano danni a privati, attività produttive e incidenti automobilistici.

